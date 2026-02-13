Открыт механизм защиты костей от остеопороза

Ученые раскрыли, как именно физическая активность защищает кости от разрушения. Международная команда исследователей под руководством специалистов из Университета Гонконга обнаружила молекулярный механизм, который запускает рост костной ткани и препятствует ее ослаблению. Работа опубликована в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy (STTT).

Ключевую роль играет белок Piezo1 — своеобразный «сенсор движения» в костях. Он реагирует на механическую нагрузку, возникающую во время ходьбы, бега или тренировок. Когда белок активируется, он направляет стволовые клетки костного мозга в сторону формирования новых костных клеток, а не жировых. Именно этот процесс и лежит в основе укрепления костей при физической активности.

В экспериментах на мышах удаление Piezo1 приводило к снижению плотности костной ткани и накоплению жира в костном мозге. Более того, без этого белка животные не получали привычного укрепляющего эффекта от упражнений. Это позволило ученым проследить, как механическая нагрузка преобразуется в конкретные биологические сигналы, защищающие кости.

Авторы отмечают, что понимание этого механизма открывает перспективы для разработки новых методов профилактики и лечения остеопороза — особенно для людей, которые не могут регулярно заниматься спортом. Однако пока речь идет лишь о доклинических исследованиях.