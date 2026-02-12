Ученые выяснили, как снизить риск проблем с сердцем

Качество растительной диеты играет ключевую роль в риске развития сердечной недостаточности. Ученые подчеркивают: важен не просто отказ от мяса, а состав рациона. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Frontiers in Nutrition.

© Lenta.ru

В исследовании приняли участие 190 092 человека среднего и старшего возраста из базы UK Biobank, у которых на момент начала наблюдений не было сердечной недостаточности. За 13 лет было зафиксировано 4351 новых случаев заболевания. Ученые оценивали питание участников по трем индексам: общему растительному, «здоровому» и «нездоровому». К здоровым растительным продуктам относили овощи, фрукты, цельные злаки, бобовые и орехи. К менее полезным — рафинированные злаки, сладости, десерты и другие сильно переработанные продукты, даже если они не содержат мяса.

Результаты показали, что участники с самым высоким уровнем потребления качественных растительных продуктов имели на 16 процентов более низкий риск развития сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто придерживался такого рациона в наименьшей степени. В то же время питание с преобладанием менее полезных растительных продуктов было связано с повышением риска на 11 процентов.

Авторы подчеркивают, что растительное питание само по себе не гарантирует защиты. Для профилактики сердечной недостаточности значение имеет именно выбор продуктов и их степень обработки. Рацион, основанный на овощах, фруктах и цельных злаках, может оказаться более благоприятным для сердца в среднем и пожилом возрасте.