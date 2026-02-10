В РФ создают первый клеточный препарат для лечения меланомы

Специалисты Сеченовского университета разрабатывают первый российский клеточный препарат на основе TIL-терапии - технологии, использующей собственные иммунные клетки пациента для борьбы со злокачественными опухолями, для лечения меланомы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета, отметив, что планируется завершить доклинические испытания к 2027 году.

"Ученые Института персонализированной онкологии и Института регенеративной медицины Сеченовского университета разрабатывают инновационные клеточные препараты для лечения онкозаболеваний на основе TIL-терапии. В перспективе ученые планируют использовать TIL-терапию для лечения так называемых "горячих" опухолей, наиболее чувствительных к иммунотерапии. Одна из них - меланома", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, уже летом 2026 года ученые рассчитывают приступить к испытаниям первого российского клеточного препарата для лечения меланомы на лабораторных животных, а к началу 2027 года - завершить их.

По словам директора Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марины Секачевой, уникальность TIL-терапии заключается в избирательности и целенаправленном воздействии на опухолевые клетки.

"Т-лимфоциты, которые мы выделяем из опухоли, несут на себе множество "стрел" для разных мишеней. Они ведь уже населяли опухоль, "изучили" ее и пытались с ней бороться. Но их просто не хватило. Мы рассчитываем, что, вернув эти клетки в организм в необходимом количестве, мы сможем усилить естественную противоопухолевую защиту пациента", - приводятся в сообщении слова Секачевой.

В перспективе эту технологию разработчики планируют адаптировать для лечения рака мочевого пузыря, рака легкого и других онкозаболеваний.

Проект реализуется в рамках стратегического технологического проекта Первого МГМУ "Клетка-как-лекарство" при поддержке программы "Приоритет-2030" (нацпроект "Молодежь и дети").