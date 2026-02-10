В России разработали наносенсор для ранней диагностики рака

Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) разработали наноантенный сенсор для обнаружения биомаркера при ранней диагностики рака. Новая разработка будет способствовать совершенствованию и повышению доступности диагностики онкозаболеваний на ранних стадиях, сообщили ТАСС в Минобрнауки России.

При некоторых видах рака из за нарушений в обмене веществ в клетках появляются особые маркеры, зеркальные копии одной молекулы: L-2-гидроксиглутарат и D-2 гидроксиглутарат. Раннее обнаружение такого биомаркера и определение его концентрации в организме имеет решающее значение для выстраивания стратегии лечения и эффективности онкотерапии. Сейчас для этого применяют методы, которые требуют сложной подготовки проб и дорогостоящего оборудования.

"Наша разработка может позволить обнаруживать онкозаболевания на ранних стадиях и, следовательно, своевременно приступать к терапии", - цитирует пресс-служба одного из авторов изобретения Назара Николаева.

Сенсор создан при участии Института автоматики и электрометрии СО РАН и Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН. Разработка представляет собой новый тип оптического сенсора на основе терагерцовых наноантенн для обнаружения маркера в биологических образцах. Устройство представляет собой массив золотых наноантенн на кремниевой подложке. Он изготовлен методом нанолитографии.

Его чувствительность к биомаркеру L-2-гидроксиглутарат ученые подтвердили в эксперименте с помощью метода импульсной терагерцовой спектроскопии. По словам Николаева, новосибирским исследователям впервые удалось оптимизировать конструкцию сенсора для терагерцового диапазона.

Сейчас ученые создают новую конструкцию для сенсора. Планируется, что металлическая поверхность сенсора станет цельной, и в ней будут вырезаны наноразмерные щели. Такая конструкция позволит повысить точность диагностики.