Ученые рассказали, как опухоль обманывает мозг

Недавнее исследование показало, что опухоли могут усиливать собственный рост, привлекая к себе сенсорные нейроны и подчиняя их своей работе.

Подключаясь к опухолевым клеткам, нейроны передают сигнал в мозг, который подавляет защитную активность иммунных клеток в области опухоли, позволяя раковым клеткам бесконтрольно размножаться, сообщил журнал Nature.

Исследователям давно известно, что нервные клетки присутствуют внутри опухолей. Однако понять, как именно они влияют на выживание опухоли, долгое время было сложно. Одна из причин заключается в том, что генетические инструменты ранее не позволяли точно анализировать активность нейронов. Кроме того, при биопсии трудно получить генетическую информацию о нейронах, поскольку они являются самыми длинными клетками.

Переломный момент, как утверждается, произошел «практически случайно», когда команда познакомилась с нейробиологом из Йельского университета, специалистом по технологиям генетического «выключения» генов Жуй Чаном. Совместно ученые инактивировали определенные сенсорные нейроны блуждающего нерва — важнейшего канала связи между мозгом и органами, включая сердце и легкие. Это позволило выявить сигнальный путь между мозгом и опухолями легкого у мышей.

Исследователи также выяснили, что при захвате этого пути опухолью другие нейроны, идущие от ствола мозга обратно к опухоли, выделяют норадреналин. Этот химический сигнал в конечном итоге подавляет иммунные клетки, уничтожающие опухоль.