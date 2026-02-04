Ученые: стресс сокращает продолжительность жизни
Как выяснилось высокий уровень стресса существенно сокращает продолжительность жизни человека. Так что, как указал директор Института мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН Михаил Дидур, нужно научиться справляться с тревогой.
«Стресс – это аккумулирующее понятие, туда входит все: информационная нагрузка, семья и все, в чем живет человек. И, соответственно, если он с этим справляется и так далее, то и он живет дольше. Если не справляется, то, так сказать, это масса болезней, которые на него набрасываются и, в общем, ограничивают его жизнь», – цитирует Дидуру РИА Новости.