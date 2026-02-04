В Сибири разработаны уникальные повязки для помощи раненым

Сибирские ученые передали врачам для помощи бойцам СВО более полумиллиона инновационных медицинских изделий.

© Российская Газета

Многие из них разработаны и произведены в Федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ). С начала проведения специальной военной операции здесь реализуется проект "Наука - фронту", объединивший сотрудников, готовых заниматься разработкой средств оказания неотложной помощи в экстремальных и боевых условиях. Уже успешно применяются антисептические повязки, благодаря которым в боевых условиях можно быстро предотвратить распространение инфекций. Разработаны также эффективные кровоостанавливающие - например, гемостатическая тампонада на каолиновой основе, способствующая скорейшей свертываемости крови после любых типов ран.

Также в числе инновационных изделий - асептическая повязка для оказания первой медицинской помощи раненым с повреждениями органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Она обладает противомикробным действием и способствует очищению ран, эпителизации и регенерации тканей.

Противоожоговое гидрогелевое средство создано для оказания помощи при ожогах и для лечения ожоговых ран. Его применяют для облегчения боли и ускорения процесса заживления при лучевых, термических, химических и электрических ожогах различной степени. Гель быстро охлаждает обожженный участок, образуя на коже защитную пленку, которая обезболивает и ускоряет процесс заживления.

Как отметила заместитель губернатора региона Ирина Мануйлова во время посещения ФИЦ, уникальные разработки центра показывают высокие результаты - пациенты из экспериментальных групп практически не имеют рецидивов.

В Институте физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН (Томск) также разработали антимикробные ранозаживляющие повязки. С 2023 года в зону проведения СВО уже отправлены тысячи изделий. По отзывам военных врачей, отмечают в Томском научном центре, повязки показали хорошие результаты при борьбе не только с гнойной инфекцией и ожогами, но и при лечении свежих огнестрельных ранений. Они могут послужить альтернативой антибиотикам и химиопрепаратам при лечении ран и раневых инфекций.

В институте сообщили, что при создании повязок используются многокомпонентные наноструктуры, так как бактериям крайне сложно защищаться от воздействия подобных структур.

Важно еще и то, чтобы новые изделия были удобны в применении. Это учитывают при их создании. Например, разработанный в ФТМ жгут-турникет легко применим: его можно затянуть одной рукой. Упаковки с повязками тоже спроектированы так, чтобы на их применение уходил минимум времени.