Созданы повышающие эффективность онкотерапии молекулы-гибриды

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали гибридные молекулы, которые самостоятельно принимают необходимую форму для точечного воздействия при терапии рака. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Молекулярные гибриды представляют собой единые молекулы, сочетающие два и более лечебных действия: к примеру, атаку на опухоль и снятие воспаления. Однако современные технологии пока не позволяют создать стабильную структуру, без которой это вещество не может надежно соединиться со своей мишенью в организме и теряет силу, уточнили в ПНИПУ.

"Чтобы преодолеть это ограничение, ученые ПНИПУ разработали методику, заставляющую гибридную молекулу самостоятельно сворачиваться в стабильную трехмерную структуру, и успешно применили ее, получив новые соединения, которые по своей структуре могут обладать противовоспалительным и противоопухолевым потенциалом", - сообщили в вузе.

Авторы взяли за основу обезболивающее вещество антипирин и создали молекулы, проявляющие противоопухолевую и противовоспалительную активность. Решение может усовершенствовать подходы к лечению не только онкозаболеваний, но и тяжелого артрита, псориаза суставов и болезни Крона.

Результаты работы опубликованы в журнале Russian Journal of Organic Chemistry.