«Сов» предупредили о неочевидной опасности позднего засыпания

Люди с вечерним хронотипом — так называемые «совы» — чаще едят поздно, менее регулярно спят и занимаются спортом. Такой образ жизни может нарушать энергетический обмен и со временем приводить к деградации мышц. К такому выводу пришли ученые из Барселонского университета. Мета-анализ опубликован опубликован в журнале Nutrients.

Исследователи изучили связь между хронотипом — биологической предрасположенностью быть более активным утром или вечером — и образом жизни, включая питание, физическую нагрузку и сон.

Анализ ранее опубликованных работ показал, что люди с вечерним хронотипом чаще смещают основной прием калорий на позднее время суток, ближе к ночи. Их режим сна менее упорядочен, а физическая активность реже встроена в стабильный распорядок дня. В отличие от них, «жаворонки» обычно едят раньше – у представителей этого хронотипа лучше структурированы дневная активность и сон.

Ученые отмечают: рассогласование между внутренними биологическими часами и социальным графиком может отражаться на обмене веществ. По данным обзора, нарушения циркадных ритмов связаны с изменениями в работе генов, отвечающих за синтез белка, чувствительность к инсулину и восстановление мышечной ткани. В результате у «сов» может возрастать риск постепенной деградации мышц, особенно при малоподвижном образе жизни и избытке калорий.

Авторы подчеркивают, что хронотип — это не вопрос дисциплины или привычек, а врожденная биологическая особенность. Однако учет времени приема пищи, сна и тренировок с учетом индивидуальных биологических ритмов может помочь снизить риск потери мышечной массы и нарушений обмена веществ, в том числе саркопенического ожирения — сочетания избытка жира и мышечной слабости.