Названа группа людей, сильнее подверженная проблемам с сердцем

Люди, которые предпочитают поздний режим активности и бодрствуют тогда, когда большинство уже спит, в среднем имеют худшие показатели сердечно-сосудистого здоровья. К такому выводу пришли ученые из Больницы Бригама и Женского госпиталя и Гарвардской медицинской школы, проанализировав данные более 300 тысяч человек. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Авторы подчеркивают: быть «совой» — не приговор. Основная проблема, по их словам, заключается в несоответствии между внутренними биологическими часами человека и социальным ритмом жизни. Именно этот «хроно-дисбаланс» затрудняет соблюдение привычек, полезных для сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в США и многих других странах. Американская кардиологическая ассоциация выделяет восемь ключевых факторов, влияющих на здоровье сердца: физическую активность, отказ от курения, полноценный сон, здоровое питание, а также контроль веса, артериального давления, уровня сахара и холестерина в крови.

Исследователи связывают повышенные риски у «сов» с циркадными ритмами — внутренними биологическими часами, которые регулируют не только сон и бодрствование, но и работу сердечно-сосудистой системы, обмен веществ, уровень гормонов стресса и артериальное давление. У каждого человека эти ритмы индивидуальны, однако социальный график — работа, учеба, медицинские осмотры — в основном ориентирован на «жаворонков».

В рамках работы ученые использовали данные UK Biobank — одной из крупнейших биомедицинских баз в мире. Около 8% участников отнесли себя к «совам», то есть людям, наиболее активным во второй половине дня и вечером. Примерно четверть оказались «жаворонками», остальные заняли промежуточное положение.

Наблюдение длилось в среднем 14 лет. За это время у людей с вечерним хронотипом риск первого инфаркта или инсульта оказался на 16% выше, чем у участников со средним режимом сна и бодрствования. Кроме того, у «сов», особенно у женщин, чаще фиксировались неблагоприятные показатели по совокупному индексу сердечно-сосудистого здоровья.

По словам руководителя исследования Сины Кианерси, ключ к снижению рисков — не в изменении биологических особенностей, а в адаптации образа жизни. Более гибкие рабочие графики, внимание к режиму сна, регулярная физическая активность и контроль факторов риска могут существенно снизить негативные последствия позднего хронотипа.

Авторы отметили, что дальнейшие исследования помогут точнее понять, какие меры наиболее эффективны для защиты сердца у людей с вечерним режимом активности.