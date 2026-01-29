Ученые открыли новые полезные свойства свинины

Этот продукт может способствовать долголетию при правильном приготовлении. Американские учёные обнаружили, что умеренное включение минимально обработанной постной свинины в рацион может благотворно влиять на метаболическое здоровье и способствовать сохранению мышечной массы у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition.

В эксперименте приняли участие 36 здоровых людей в возрасте 65 лет, которых разделили на две группы. Первая получала белок преимущественно из нутов, чечевицы, гороха и чёрной фасоли, а вторая — из нежирной свинины, запечённой с оливковым маслом и солью без дополнительных обработок. Обе диеты длились по 8 недель и включали большое количество растительных продуктов, яйца и молочные продукты в умеренных количествах.

Анализ показал, что оба рациона привели к улучшению чувствительности к инсулину, снижению веса и общего уровня холестерина, что уменьшает риски диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Ключевое различие заключалось во влиянии на мышечную массу: диета со свининой способствовала её сохранению, что особенно важно для профилактики возрастной саркопении.

«Наши результаты подтверждают, что нежирное, минимально обработанное красное мясо можно регулярно употреблять в контексте здорового питания без негативных последствий для когнитивных функций и обмена веществ», — пояснила соавтор исследования, эксперт по клиническому питанию Саба Ваэзи.

При этом авторы подчёркивают, что речь идёт именно о запечённом постном мясе без химической обработки, а не о колбасах, беконе или ветчине.