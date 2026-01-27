Выращен первый в мире полноценный мини-желудок

Ученые вырастили в лаборатории первый полноценный мини-желудок. Модель размером с горошину содержит ключевые компоненты оригинального органа и уже помогла в лечении одного очень редкого заболевания.

Прорывное достижение описано в журнале Nature Biomedical Engineering. Многорегиональный комплекс включает в себя фундальную область (верхнюю часть), тело (центральную область, где пища смешивается с кислотой и ферментами) и антральную (нижнюю) часть, которая расщепляет пищу перед попаданием в тонкий кишечник. Все это покрыто слизистой оболочкой, защищающей желудок от самопереваривания.

Каждая из частей была выращена в отдельной чашке Петри из стволовых клеток пациентов, эти органоиды собрали в единый орган, и они не только сохранили свойства того отдела, из клеток которого были получены, но и начали взаимодействовать между собой так же, как это происходит в настоящем органе. Кроме того, система научилась вырабатывать желудочный сок.

«Традиционные органоиды и модели на животных не способны воспроизвести региональное строение и функциональное разнообразие человеческого желудка. Наши мультирегиональные ассемблоиды воспроизводят структуру и функцию антрального отдела, тела и свода желудка, включая секрецию кислоты, что дает уникальную возможность раскрыть механизмы развития редких желудочных заболеваний», — сказал старший автор Джованни Джоббе из Университетского колледжа Лондона.

Проверили в деле