Обнаружен метод омоложения иммунитета через печень

Неожиданный способ в очередной раз откорректировать природу описали американские ученые в журнале Nature. Речь идет о том, как омолодить иммунитет, не воздействуя на главный его регулятор - тимус (тимус или вилочковая железа в переводе с греческого означает "жизненная сила").

Напомним, что эта железа участвует в производстве и созревании Т-лимфоцитов (Т-клеток), которые отвечают за иммунитет и защиту организма от вирусов, бактерий, грибков, раковых клеток и т.д. Работа тимуса уникальна: он функционирует на полную мощь в первые 3 года жизни человека, затем к половой зрелости его активность значительно снижается, а к 40 годам практически угасает. Причины этого процесса логичны. С возрастом иммунная система уже имеет достаточный запас Т-клеток. Его, по мнению природы, должно хватить на всю оставшуюся жизнь.

Но с другой стороны, понятно, что, несмотря на такой запас, функция иммунной системы с возрастом постепенно снижается, делая организм уязвимым для болезней. Американские ученые решили найти способ его пополнить. Причем, если тимус ушел на заслуженный отдых, то найти другой источник выработки Т-клеток. А конкретно - печень.

Сначала исследователи выявили у мышей три ключевых белка, уровень которых снижается с возрастом: DLL1, FLT3-L и IL-7. Именно они отвечают за превращение клеток в Т-клетки. Затем с помощью методов мРНК-терапии этот комплекс белков вводили в печень старых мышей, надеясь стимулировать выработку Т-клеток. И результат обнадежил: у старых мышей их количество и разнообразие существенно увеличилось. Они сильнее реагировали на вакцинацию и лучше боролись с раковыми опухолями - признаки усиленной, молодой и здоровой иммунной системы. Таким образом, печень взяла на себя функцию тимуса.

Первые результаты обнадеживают, но впереди еще множество экспериментов, чтоб доказать эффективность и безопасность нового метода.