Ученые назвали необычный способ продлить жизнь

Комбинация прогулок, силовых тренировок и работы в саду снижает риск ранней смерти эффективнее, чем пробежка. Такие выводы ученые опубликовали в авторитетном медицинском журнале BMJ Medicine.

Специалисты проанализировали данные двух долгосрочных исследований, которые велись на протяжении 30 лет и охватили более 110 тысяч человек.

Ученые оценивали влияние разных видов активности на здоровье человека. Результаты показали закономерность: люди, которые сочетали несколько разных типов физической нагрузки, имели более низкий риск преждевременной смерти, нежели те, кто уделял время только одному виду упражнений.

При этом наилучший результат наблюдался при нагрузке около 20 метаболических эквивалентов (MET-часов) в неделю. Превышение этого порога уже не приводило к дополнительному снижению риска.

По словам авторов исследования, активный образ жизни является ключевым способом сохранить здоровье.

Ранее сообщалось, что итальянские ученые выявили особенности ДНК, характерные для долгожителей. Они провели анализ генома более тысячи человек, 333 из которых отметили 100-летний юбилей. Затем их данные сравнили с древними геномами доисторических групп, включая скотоводов бронзового века и земледельцев эпохи неолита на Ближнем Востоке.