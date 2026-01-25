Эксперт рассказал, существует ли ген долголетия

Погоня за «волшебной таблеткой» от старения заставляет многих верить в существование особого гена долголетия. Однако такой отдельной генетической «кнопки» не существует, заявил Михаил Болков — кандидат медицинских наук, научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета.

Он объяснил, что генетика в среднем влияет на продолжительность жизни лишь на 10%. Остальные 90% — это результат образа жизни, условий взросления и перенесённых нагрузок.

«У нас порядка 21 тысячи обычных генов, ещё около 270 000 регуляторных. Тут нет места какому-то одному гену долголетия — это мозаика программ, реагирующих на внешние факторы», — пояснил эксперт.

Одним из ключевых факторов, ускоряющих старение, учёный назвал хроническое воспаление. С возрастом в организме накапливаются повреждённые и умирающие клетки, что приводит к постоянному, хотя и невысокому, фоновому уровню воспалительных сигналов. Этот процесс мешает нормальной работе тканей и органов.