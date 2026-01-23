Создан уникальный состав для операций на сосудах

Ученые РТУ МИРЭА в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром хирургии имени А. В. Вишневского разработали полимерный состав для искусственного закупоривания патологических сосудов. В отличие от аналогов его хранение не требует специальных условий освещения, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Эмболизирующие составы применяются при операциях на патологических кровеносных сосудах: к примеру, при блокировании питания опухолей, лечении варикозного расширения вен и аневризмы. Помимо этого, они помогают снизить кровопотерю при хирургическом вмешательстве. При введении такой жидкости образуется эмбол - твердый сгусток, размеры которого подстраиваются под размеры стенок сосуда.

"Исследования показали, что эмболы на основе разработанного состава стабильны в водной среде, а сам состав не теряет своих свойств при хранении в темном месте. Эти результаты обосновывают практический потенциал нового состава и целесообразность последующих доклинических испытаний для его внедрения", - сообщили ТАСС в университете.

По словам аспиранта кафедры биотехнологии и промышленной фармации Института тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА Дарьи Небесной, материал сохранял свои свойства даже при долгом нахождении в среде, имитировавшей сосуды человека.

"Полученные результаты - это фундамент для создания нового поколения отечественных медицинских материалов для эндоваскулярной хирургии. Мы видим, что выбранная полимерная система обладает высокой стабильностью, что напрямую влияет на безопасность и прогнозируемость процедуры для хирурга и пациента", - заключил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

Результаты исследования были опубликованы в журнале "Тонкие химические технологии" (Fine Chemical Technologies).