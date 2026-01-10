Ученые раскрыли секрет вечно пьяных людей

Учёные приблизились к разагадке синдрома «автопивоварни» (ABS) – редкого состояния, при котором человек чувствует себя пьяными, не употребляя спиртное.

Согласно данным исследования, опубликованного в журнале Nature Microbiology, выдержки из которого приводит NEWS.ru, ключевым фактором развития этой болезни является нарушение микробного баланса в кишечнике.

В частности, отмечается, что появление ABS может быть спровоцировано приёмом антибиотиков. В ходе крупнейшего в истории анализа образцов микрофлоры специалисты Калифорнийского университета обнаружили специфические микроорганизмы, превращающие безобидный сахар в этанол прямо внутри пациента.

«Мы обнаружили, что бактерии, включая Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae, ферментируют сахара в этанол в кишечнике пациентов с ABS, – рассказал профессор медицины Бернд Шнабль. –Эти микробы используют несколько путей производства этанола и поднимают уровень алкоголя в крови до показателей, соответствующих сильному опьянению».

После употребления сладкой пищи добавил учёный, человек зачастую сталкивается с последствиями, которые сопоставимыми с употреблением крепкого алкоголя, что ранее ставило врачей в тупик.

«Поэтому данное указывает на путь к принципиально новым методам диагностики и терапии этого редкого синдрома», – резюмирует Nature Microbiology.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», заведующая кафедрой кардиологии Астраханского государственного медицинского университета Елена Чернышёва напомнила россиянам о «синдроме праздничного сердца».