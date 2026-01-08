Созданы нетоксичные наночастицы для регенерации тканей

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали бессвинцовые наночастицы для ускоренной регенерации тканей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Физики и материаловеды ТПУ в составе международной научной коллаборации разработали бессвинцовые наноустройства для ускоренной регенерации тканей. Синтезированные наночастицы эффективно преобразуют внешнее магнитное поле в электрические сигналы, стимулируя рост клеток", - сказано в сообщении.

По словам участника исследования, ведущего научного сотрудника международного научно-исследовательского центра "Пьезо- и магнитоэлектрические материалы" ТПУ Романа Чернозема, ученые впервые создали магнитоэлектрические наноструктуры без свинца и очень тонкой оболочкой, которые реагируют на слабое магнитное поле. Частицы внутри клеток превращают внешнее магнитное поле в электрические сигналы и стимулируют стволовые клетки к развитию. Их можно активировать с помощью магнитного поля без проводов и специальных устройств, что снижает риск побочных эффектов.

Политехники проверили наночастицы под воздействием статистического и циклического магнитных полей. Результат показал, что материалы биосовместимы и помогают клеткам развиваться без значимого токсического эффекта. При воздействии магнитного поля увеличивается выработка ранних и поздних маркеров костного роста, а также ускоряется минерализация. Также активируются сигнальные пути, связанные с интегрин-механосигнализацией, усиливая регенерацию костной ткани.

"Клеточная архитектура 3D-сфероидов позволяет точнее моделировать реальные условия и микросреды живых тканей. Сочетание такой иерархической структуры и беспроводной электростимуляции является эффективной платформой для оценки направленной дифференцировки стволовых клеток, что является одной из важнейших задач современной регенеративной медицины. Более того, вопрос восстановления послеоперационных тканей стоит крайне остро для лечения онкобольных. В перспективе мы планируем провести in vivo исследования синтезированных наночастиц для оценки их безопасности и эффективности для активации направленной регенерации разных видов тканей, например, нервной", - добавляет директор научно-исследовательского центра "Пьезо- и магнитоэлектрические материалы" ТПУ Роман Сурменев.

В исследовании участвовали ученые из России и Португалии. Исследование поддержано грантом Минобрнауки России. Результаты работы ученых опубликованы в журнале ACS Nano.