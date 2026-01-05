В РФ в течение трех лет создадут экспресс-тест для выявления рака

Уникальная тест-система для быстрого определения онкологических заболеваний, основанная на ферментах морских микроорганизмов, может быть запущена в производство в течение трех лет. Об этом ТАСС сообщила директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева.

«Лаборатории Передовой инженерной школы (ПИШ) работают над созданием ферментной тест-системы для экспресс-определения раковых заболеваний. Совместно с ТИБОХ ДВО РАН были найдены уникальные морские микроорганизмы, бактерии, из природных источников, способные продуцировать сильные ферменты щелочной фосфатазы. Эти ферменты применимы в тест-системах для быстрой диагностики рака. Сейчас идут доклинические испытания, которые планируется завершить в течение двух лет», — рассказала она.

По ее словам, ученые уже разработали технологию синтеза данных ферментов в биореакторах.

«На базе этих исследований создается полный производственный цикл: выращивание микроорганизмов, очистка и выделение ферментов. В настоящее время работа перешла к этапу создания самой тест-системы», — сказала Текутьева.

Собеседница агентства отметила, что поскольку изделие является медицинским, оно проходит необходимые этапы проверки.