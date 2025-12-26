Найдены растительные вещества, повышающие эффективность химиотерапии

В Институте цитологии РАН показали, что комплекс из соединений, содержащихся в растительных продуктах, (куркумин, кверцетин и ресвератрол — содержатся, например, в куркуме, яблоках и винограде) повышает эффективность терапии нейробластомы — опухоли нервной системы, в основном встречающейся у детей. Это может способствовать снижению дозировки токсичных препаратов при сохранении эффективности лечения, об этом «Газете.Ru» рассказали в ИНЦ РАН.

© Газета.Ru

Нейробластома — это опухоль, которая возникает из незрелых нервных клеток, обычно локализующаяся в надпочечниках или в других нервных узлах симпатической нервной системы. Это один из наиболее распространенных типов злокачественных опухолей у детей, особенно в возрасте до 5 лет.

Одним из наиболее широко распространенных способов терапии нейробластомы является химиотерапия, которая включает применение таких веществ, как доксорубицин. Однако данный препарат, как, впрочем, и другие средства, использующиеся в химиотерапии, крайне негативно сказывается на общем состоянии здоровья пациента, поэтому одной из важных научных задач является разработка эффективных терапевтических подходов, позволяющих снизить дозу действующего вещества.

«Мы показали, что комбинация куркумина с кверцетином и тройная комбинация куркумина с кверцетином и ресвератролом эффективно подавляют клетки нейробластомы, вызывают остановку их деления, нарушение внутриклеточных процессов и клеточную гибель. На клеточных моделях было показано, что в комбинациях эти полифенолы усиливают эффект друг друга. К тому же данное действие было селективным — опухолевые клетки подавлялись намного сильнее, чем неопухолевые», — отметила один из авторов работы, сотрудник группы «Онкофармакологии» Лаборатории регуляции экспрессии генов ИНЦ РАН Наталья Карпова.

Ученые отобрали три растительных полифенола, известных своими противоопухолевыми свойствами. Куркумин — это основной активный компонент пряности, получаемой из корня или корневища куркумы. Кверцетин — природный флавоноид (класс растительных природных органических соединений), широко распространенный в растительных продуктах, таких как лук, яблоки, ягоды и многие травы. Наконец, ресвератрол — соединение, которое содержится в различных растениях, например в красном винограде.

При этом, так как обычно в растительных продуктах встречаются сразу несколько соединений, исследователи решили оценить эффект от их совместного применения. Эксперименты позволили установить влияние комплекса на конкретные молекулярные механизмы в клетках нейробластомы, которые вызывали остановку деления опухолевых клеток, подавление их метаболизма и клеточную смерть. Кроме того, ученые рассмотрели эффект совместного применения доксорубицина с полифенолами и показали, что данные комбинации усиливают эффект химиотерапии.