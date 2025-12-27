Ученые рассказали, какая икра полезнее и почему

Как устроена икринка

— Икра, предназначенная для еды, — это неоплодотворенные яйцеклетки, которые, как и в случае с яйцом, продающимся в магазине, не содержат зародыша. Организм самки производит и копит их для будущего развития потенциальных мальков, — отвечает старший преподаватель кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Никита Кифель.

В центре икринки находится ядро с генетическим материалом, окруженное полужидкой желточной массой — питательным резервом на весь эмбриональный период. Все это заключено в прочную многослойную оболочку, которая защищает от повреждений и инфекций. В ней также есть микроскопическое отверстие для проникновения сперматозоида. В зависимости от вида рыбы, икринка может иметь дополнительные адаптации: жировую каплю для плавучести, клейкий слой для прикрепления ко дну водоема или особую окраску.

— Размер икры может зависеть от температуры воды, в которой обитает рыба. Это связано с особенностями размножения. Например, в холодной воде обмен веществ у эмбриона идет очень медленно. Развитие может длиться месяцы, как у лосося и налима. Чтобы зародыш не погиб от голода за этот долгий срок, ему необходим большой запас питательных веществ. Следовательно, икринка у северных рыб должна быть более крупной, чем у теплолюбивых, — объясняет Никита Кифель.

Икру обычно разделяют на черную, красную и частиковую. К последнему виду относят икру любой рыбы, не из семейства лососевых и осетровых. При этом термин «частиковые» обозначает не разновидность рыбы, а способ ловли мелкоячеистой сетью. Чаще всего в нее попадают щука, лещ, минтай.

Кета — самый полезный вид красной икры

Красная икра — неизменный атрибут новогоднего стола в России. К ней относят продукт из лососевых рыб — горбуши, нерки, кижуча. Среди всех видов красной икры одной из наиболее ценных считается икра кеты, благодаря своему сбалансированному составу.

— В ней оптимально сочетаются высококачественный легкоусвояемый белок с полным набором незаменимых аминокислот, рекордное количество омега-3, а также комплекс витаминов A, D, E, группы B и минералов: йода, фосфора, железа. Важным компонентом является лецитин, поддерживающий работу нервной системы и мозга. Стоит отметить еще и другие виды красной икры, которые также богаты полезными веществами. Горбуша отличается высоким содержанием белка и омега-3, форель богата витамином D при относительно низкой жирности, а нерка выделяется высокой концентрацией природных антиоксидантов, — делится Никита Кифель.

Красная икра полезна в первую очередь жителям регионов с недостатком солнца, поскольку она богата витамином D, необходимым для профилактики рахита и укрепления костей. Ее можно вводить в рацион детей с трех лет небольшими порциями (15-20 грамм в день) для поддержки иммунитета.

— Однако продукт требует осторожности: он противопоказан при заболеваниях почек, панкреатите, а также при гипертонии и мочекаменной болезни из-за высокого содержания соли и пуринов. Красная икра довольно жирная, поэтому создает нагрузку на печень и поджелудочную железу, а переизбыток витамина Е и омега-3 кислот может вызывать расстройство пищеварения при чрезмерном употреблении. Беременным и кормящим женщинам следует есть ее умеренно, выбирая состав без излишних консервантов, — предупреждает доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Волкова.

Почему черная икра — идеальный продукт для диабетиков

Черная икра — это изысканный деликатес. Крайне высокая стоимость обусловлена тем, что осетровые рыбы, из которых ее извлекают, созревают очень долго, например, белуга дает первую икру только в 18-20 лет, а их численность в природе катастрофически снижена из-за браконьерства и нарушения среды обитания. Вылов диких осетровых и торговля их икрой строго регулируются международной конвенцией. Легально продаваемая черная икра — это практически всегда продукт специально выращенных на фермах рыб.

— Самой полезной считается икра осетра, особенно добытая из диких особей. Такую до сих пор иногда можно найти в продаже среди старых запасов. В таком случае она должна обладать соответствующим сертификатом. По составу и концентрации полезных веществ она практически полностью совпадает с красной. В ней тоже много белка, омега-3, витаминов, минералов и лецитина, — продолжает Никита Кифель.

Продукт стоит ввести в рацион при наличии эндокринологических заболеваний, особенно сахарном диабете. Лариса Волкова объяснила, что она вообще не содержит углеводов и, соответственно, не повышает уровень глюкозы в крови. Эксперт также отметила, что беременные женщины могут употреблять черную икру, так как она легко усваивается и богата витаминами.

Но черная икра проигрывает красной с точки зрения нагрузки на ЖКТ. Она является самой тяжелой для пищеварения из-за своей сверхконцентрированной природы, высокого содержания жиров и пуринов, а также более плотной оболочки. В связи с этим ее точно не стоит употреблять людям с гастритами и язвами желудка.

— Детям до трех лет ее давать тоже запрещено из-за высокого риска аллергической реакции и несформированной пищеварительной системы, — добавила ученый ПНИПУ.

Икра минтая — для спортсменов

— Белок, содержащийся в икре минтая, отличается высоким качеством и содержит все необходимые человеческому организму аминокислоты, что делает его важным элементом в рационе людей, заботящихся о своем здоровье, и спортсменов, поддерживающих мышечную массу, — отметила она.

Детям рекомендуется ограничение икры минтая до 30 граммов в день. Она богата витамином А в активной форме. В отличие от каротина из моркови, его избыток не выводится, а накапливается в печени, вызывая гипервитаминоз. Помимо этого, в продукте очень много соли.

Икра трески — для пожилых людей

По словам Никиты Кифеля, икра трески содержит селен — микроэлемент, который не синтезируется в нашем организме и должен поступать туда с пищей. Это мощный антиоксидант, регулирующий синтез гормонов в щитовидной железе и борющийся с раковыми клетками. В связи с этим икру трески показано есть пожилым людям.

— Такой продукт, при условии отсутствия в нем дополнительных пищевых добавок, будет безопасно и даже желательно употреблять детям дошкольного и школьного возраста. Но никому не стоит есть его каждый день, в сутки рекомендуется ограничиваться 1-2 столовыми ложками, — советует Лариса Волкова.

Икра летучей рыбы — полезна всем

На первый взгляд может показаться, что среднестатистический россиянин никогда не покупает и не употребляет икру летучей рыбы. Однако это не так. Ее активно добавляют в блюда японской кухни, особенно в суши и роллы, в качестве украшения и вкусового акцента.

Икра летучей рыбы содержит витамины А, B, C, D, E, РР. Оба эксперта отметили, что употреблять этот продукт полезно всем: детям, беременным, пожилым. Особенно людям, страдающим истощением, малокровием, анемией.

— Икра летучих рыб при регулярном употреблении профилактирует заболевания сердца, сосудов, рахит, злокачественные новообразования, лейкопению, неврологические нарушения, — добавила Лариса Волкова.

Единственным исключением являются люди с аллергией на морепродукты. Учитывая, что икра летучей рыбы для нас довольно экзотична, индивидуальная реакция организма может быть непредсказуемой.

Икра сельди — нужна беременным

Икра сельди, особенно из приполярных широт, имеет высокую жирность и высокое содержание омега-3, в связи с чем прекрасно подходит для рациона жителей северных регионов.

— Комплекс витаминов, минералов и иногда даже полезных бактерий способствуют улучшению состояния как мужской, так и женской репродуктивных систем. Икра сельди рекомендована беременным, так как способствует правильному развитию скелета и внутренних органов плода благодаря высокому содержанию белков и микроэлементов, — говорит Лариса Волкова.

Людям с диабетом икра не рекомендуется из-за высокого содержания соли. Она нежелательна для людей с аллергией, артериальной гипертонией, повышенным уровнем холестерина, атеросклерозом, склонностью к отекам, заболеваниями почек или печени.

Икра щуки — для северных жителей

Никита Кифель отметил, что щучья икра полезна из-за высокой концентрации йода и железа. Поэтому она является отличным продуктом для жителей удаленных от моря регионов, где в пищевых продуктах и окружающей среде эти элементы отсутствуют.

— Щучья икра нежелательна при повышенном холестерине, так как содержит его в составе. Детям школьного возраста можно есть 1 чайную ложку 1–2 раза в неделю, взрослым 1–2 столовые ложки 2–3 раза в неделю как часть разнообразного рациона. Беременным — можно ограниченно и только при согласовании с врачом, так как при употреблении некачественного продукта существует риск занесения инфекции, — отвечает Лариса Волкова.

Как выбрать качественную икру

Стоит помнить, что полезность любого продукта зависит от качества и способа обработки, поэтому для извлечения максимальной пользы от употребления икры важно знать, на что обращать внимание при покупке.

— Выбор качественной икры начинается с покупки в надежном месте — крупном супермаркете или специализированном магазине, где меньше риск столкнуться с подделкой, испорченным или контрабандным продуктом. Внимательно изучите упаковку: предпочтительна стеклянная банка, позволяющая оценить продукт визуально. На этикетке должно быть четко указано название «икра горбуши зернистая», а не «икорный продукт», состав: икра, соль, возможно, минимальный консервант, данные производителя и срок годности, — советует Никита Кифель.

При осмотре обратите внимание на внешний вид: важно, чтобы икринки были целыми, однородными по размеру и цвету, характерному для данного вида рыбы — от светло-оранжевого у горбуши до темно-серого у осетра. Консистенция должна быть «зернистой» — продукт не должен слипаться в сплошную массу или, наоборот, излишне перекатываться в банке. Запах у свежей икры чистый, рыбный, без признаков горечи или резкой кислоты. Помните, что слишком низкая цена часто указывает на использование искусственных красителей, заменителей или несвежее сырье. После вскрытия храните икру в холодильнике и употребите в течение одного-двух дней.