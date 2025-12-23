В России создали программу для реконструкции митрального клапана сердца

Первый МГМУ: создана программа для расчета размера створок митрального клапана
Кардиохирурги Сеченовского университета разработали программу, которая позволяет точно рассчитывать размеры створок митрального клапана для его реконструкции из собственного перикарда пациента. Разработка приближает врачей к выполнению полной реконструкции митрального клапана — операции, которая в России ранее не проводилась. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.
Митральный клапан регулирует ток крови между левыми отделами сердца, и при его тяжелой недостаточности пациентам чаще всего устанавливают механический протез. Такая замена спасает жизнь, но требует пожизненного приема антикоагулянтов и связана с риском осложнений. Альтернативой может стать реконструкция клапана из аутоперикарда — собственной ткани пациента, однако эта операция крайне сложна и до сих пор описывалась в мировой практике лишь в виде единичных клинических случаев.
Чтобы решить задачу индивидуального подбора размеров створок, специалисты Клиники сердечно-сосудистой хирургии Сеченовского университета создали специальную расчетную программу. Она позволяет персонализировать форму и размеры створок для конкретного пациента.
«В программу достаточно внести вес, рост, индекс массы тела, площадь поверхности митрального клапана и параметры его створок, полученные при стандартной трансторакальной эхокардиографии. На основе этих данных система строит модель створки, которую можно интраоперационно выкроить из аутоперикарда и имплантировать пациенту», — рассказал стажер-исследователь кафедры сердечно-сосудистой хирургии Илья Васалатий.
Сейчас кардиохирурги дорабатывают алгоритм, чтобы в перспективе модель створок можно было получать всего по одному параметру — диаметру фиброзного кольца митрального клапана. Это упростит и ускорит подготовку к операции.
По словам доцента кафедры сердечно-сосудистой хирургии Максима Ткачева, идея реконструкции митрального клапана аутоперикардом возникла на основе многолетнего опыта пластики аортального клапана. За последние десять лет в клинике выполнены сотни подобных операций, а накопленная база аутопсийных исследований позволяет создавать максимально точные и персонализированные модели клапанов.
Следующим этапом станет проведение полной реконструкции митрального клапана на лабораторном животном. Врачи рассчитывают, что успешная реализация технологии позволит в будущем помочь тысячам пациентов с тяжелой митральной недостаточностью.
«Персонализированная реконструкция митрального клапана может стать альтернативой механическому протезированию. Это даст пациентам возможность вернуться к нормальной жизни без постоянного приема антикоагулянтов», — отметил директор Клиники сердечно-сосудистой хирургии Роман Комаров.