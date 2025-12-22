Создан светящийся зонд для поиска противораковых молекул

Ученые Междисциплинарной научно-образовательной школы "Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина" Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова разработали светящийся зонд для ускоренного выявления молекул с противораковыми свойствами. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Авторы обнаружили, что известный краситель кумарин-30 способен связываться с белком-мишенью тубулином, значительно увеличивая свою яркость. Это позволяет сократить время отбора перспективных соединений для разработки новых средств химиотерапии.

"Прекрасные свойства этого зонда в сочетании с чувствительными биофизическими методиками открывают возможности для быстрого, точного и информативного скрининга соединений, позволяя выявлять факт и характер их взаимодействия с тубулином. Зонд позволяет не только детектировать взаимодействие тестируемых малых молекул с тубулином, но и классифицировать их по сайтам связывания", - пояснил соруководитель проекта, старший научный сотрудник кафедры биофизики физического факультета МГУ Никита Гудимчук, чьи слова приводятся в сообщении.

Опухолевые клетки способны вырабатывать резистентность к противоопухолевым препаратам в том числе с помощью мутаций в белке тубулине. Из-за этого лекарство перестает связываться с этой мишенью. Поэтому ученым необходимо постоянно расширять число молекул, способных соединяться с этим белком.