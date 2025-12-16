Разработано программное обеспечение с ИИ-алгоритмом для операций на сердце

Российские ученые создали программное обеспечение (ПО) с искусственным интеллектом (ИИ) к стерео-рентгеновскому комплексу, который применяется при операциях на сердце. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

ПО разработали для первого в России стерео-рентгеновского комплекса, который позволит отслеживать положение хирургических инструментов во время операций и создавать трехмерную модель сердца пациента.

"Ученые ТУСУРа разработали программное обеспечение с применением технологий ИИ для первого в РФ стерео-рентгеновского комплекса. Его внедрение повысит точность местоположения катетеров и обеспечит качество проведения операций на сердце", - сообщили в вузе.

Уже готовы алгоритмы, которые определяют местоположение эндокардиальных катетеров на рентгеновских снимках в реальном времени. Специальное оборудование с двумя рентгеновскими снимками (стерео-рентген) позволяет точно определять положение катетеров в 3D. В 2029 году ПО пройдет технические, а затем клинические испытания.

По словам научного сотрудника лаборатории съема, анализа и управления биологическими сигналами ТУСУРа, кандидата технических наук Сергея Жарого, алгоритмы реализованы в виде программных модулей и внедрены в прототип системы рентгеновских изображений. В этом году также разработали алгоритм для автоматической обработки ярких участков на рентгеновских снимках при исследовании левого предсердия с помощью контрастного вещества. Он помогает создавать трехмерные модели сердца, вращая изображение и убирая неконтрастные части.

Алгоритмы, программные модули и технические решения также могут применяться для систем с одной проекцией рентгеновских изображений. В 2027-2029 годах томские специалисты разработают методы для объединения и стандартизации своих систем с зарубежными. Разработка ведется при поддержке федеральной программы "Приоритет-2030".