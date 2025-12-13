Эксперт объяснил, как можно было избежать пандемии COVID-19

Исследования микробиоты летучих мышей, которые проводят ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ, Ростов-на-Дону), поможет эффективнее прогнозировать вспышки новых инфекций. Если бы подобное исследование проводилось 10 лет назад и имело большее финансирование, распространение COVID-19 можно было бы предотвратить, считает руководитель исследования, профессор ДГТУ, председатель Национальной коллегии судебных экспертов ветеринарной медицины и биоэкологии Алексей Ермаков.

© РИА Новости

По данным Российского научного фонда (РНФ), на средства которого ведется финансирование исследования, дикая природа остается ключевым и наименее изученным источником новых эпидемиологических угроз. Особую опасность представляют летучие мыши, так как они являются природным резервуаром для множества вирусов, опасных как для человека, так и для сельскохозяйственных животных. По информации Всемирного банка, только в 2015 году ущерб от связанных с ними инфекций составил 32,6 млрд долларов.

«Если бы наш проект начался десять лет назад и финансировался бы более обширно, и мы бы уделяли микробиоте и иммунной системе летучих мышей больше внимания, то мы (ученые — прим. ТАСС) наверняка смогли бы раньше описать разнообразие потенциально опасных вирусов, предложить более точные протоколы мониторинга и тем самым внести свой вклад в формирование элементов системы раннего предупреждения. То есть можно было бы эффективнее прогнозировать вспышки новых инфекций [подобных COVID-19]», — сказал Ермаков ТАСС, отметив, что таким образом была бы своевременно спрогнозирована вероятность возникновения COVID-19 и можно было бы предотвратить последствия.

Во время исследования ученые выяснили, как меняются кишечные бактерии у летучих мышей во время спячки и бодрствования. По словам Ермакова, опасных для человека коронавирусов (включая возбудителя COVID-19 - SARS-CoV-2) в организмах летучих мышей с юга России обнаружено не было.

О вузе

ДГТУ — крупнейший научно-образовательный центр юга России. В нем обучается более 45 тыс. студентов по более чем 100 направлениям подготовки.