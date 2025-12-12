Ученые назвали полезный напиток против цирроза печени

Китайские учёные обнародовали результаты исследований, подтверждающие несомненную пользу кофе для здоровья печени и почек. Согласно данным, опубликованным в авторитетном журнале Food & Function, регулярное употребление этого напитка связано со значительным снижением риска развития тяжёлых заболеваний.

Ключевое открытие заключается в том, что защитный эффект обеспечивается не кофеином, а широким спектром других биоактивных соединений, содержащихся в кофейных зёрнах. При употреблении напитка их метаболиты попадают в кровоток и, достигая тканей, оказывают на них защитное действие. Это приводит к тому, что у любителей кофе реже диагностируются такие опасные состояния, как цирроз, рак печени, неалкогольная жировая болезнь печени, а также хронические болезни почек.

Исследователи, однако, делают важную оговорку: кофе не является лекарственным средством. Его положительное влияние — это результат комплексного воздействия сотен природных веществ. Степень пользы может варьироваться в зависимости от метода приготовления напитка (например, эспрессо или фильтр-кофе) и индивидуальных особенностей обмена веществ каждого человека. Таким образом, разумное потребление кофе в рамках сбалансированного рациона может стать частью профилактики серьёзных хронических заболеваний.