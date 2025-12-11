В России создадут природный аналог «Оземпика»

Российские ученые разрабатывают инновационное средство для борьбы с ожирением на основе экстракта сибирской лиственницы.

Основным компонентом препарата выступает дигидрокверцетин — природный флавоноид, известный своими обеззараживающими свойствами.

«Например, витамин B1 может влиять на метаболизм глюкозы, а витамин А показывает эффект блокирования образования жировых клеток. Ученые из России и других стран обнаружили и другое соединение, которое может оказаться полезным, — это флавоноид дигидрокверцетин, который получают из древесины лиственницы», — сообщают «Известия».

Преимущество разработки заключается в способности эффективно снижать вес без вреда для здоровья. Исследователи утверждают, что новый продукт способен уменьшить массу тела на 5% в месяц, продемонстрировав хорошие результаты в экспериментах на животных моделях.

Основное отличие предлагаемого лекарства от существующих аналогов — высокая степень биологической доступности, обеспечивающая быстрое усвоение организмом.

Таким образом исследователи планируют создать замену популярному препарату «Оземпик», который наносит большой вред организму.