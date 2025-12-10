Раскрыта причина растущих проблем с концентрацией внимания

Масштабное исследование Каролинского института показало: частое использование соцсетей в возрасте от 10 до 14 лет сопровождается постепенным снижением способности к концентрации. Работа, опубликованная в Pediatrics Open Science (POS), охватила более 8000 детей и сравнила время, проведенное в соцсетях, за телевизором и в видеоиграх.

Именно соцсети оказались связанными с ростом невнимательности. Просмотр ТВ и игры такой связи не демонстрировали. По словам авторов, частые уведомления и ожидание новых сообщений постоянно отвлекают и мешают удерживать внимание.

Эффект оказался небольшим на уровне отдельных детей, но значимым в масштабах всей популяции — и может частично объяснять рост диагнозов СДВГ. При этом социально-экономический статус и генетическая предрасположенность роли не играли, а дети с исходной невнимательностью не начинали чаще пользоваться соцсетями, что указывает на причинную связь в противоположном направлении.

Ученые подчеркивают: результаты не означают, что соцсети неизбежно вредят каждому ребенку. Но рост времени, проводимого онлайн, — от 30 минут в 9 лет до 2,5 часа в 13 лет — поднимает вопросы о возрастных ограничениях и дизайне платформ.

Ранее ученые сказали, что использование смартфона поздно ночью связано с усилением суицидальных мыслей уже на следующий день.