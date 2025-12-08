В РФ создаются три вакцины от туберкулеза

Работа над созданием трех вакцин против туберкулеза ведется в России на текущий момент. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня в России создается три новые вакцины против туберкулеза. Одна из них уже завершает второй этап клинических исследований. Мы считаем, что сотрудничество в этом направлении по профилактике и лечению туберкулеза весьма перспективно", - сказал он на встрече с главами представительств дипломатических представительств арабских государств в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России.

Мурашко добавил, что Россия является одной из тех стран, в которой в прошлом отмечалась высокая нагрузка на систему здравоохранения по туберкулезу. Однако в настоящее время Всемирная организация здравоохранения исключила РФ из списка стран с высоким уровнем распространения туберкулеза.