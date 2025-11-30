Определен тип физической активности, который укрепляет суставы

Физическая активность эффективнее укрепляет суставы и кости, если тренировки проводятся ежедневно в одно и то же время. К такому выводу пришли ученые из Манчестерского университета. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Эксперименты на грызунах показали, что нерегулярная, непредсказуемая активность приводила к повреждению костей и хрящей. Привычка заниматься физической активностью в одно и то же время, напротив, помогала синхронизировать суточные ритмы организма с работой опорно-двигательной системы.

Ученые отмечают, что утренние тренировки активируют светочувствительные центры мозга, подавая сигнал телу «просыпаться» и стимулируя опорно-двигательную систему. По словам исследователей, суточные циклы наблюдаются не только в сердце и жировых клетках, но и в тканях межпозвоночных дисков и хрящей. Нарушение этих ритмов связано с повышенным риском заболеваний.

Авторы подчеркивают, что поддержание стабильного режима тренировок может быть особенно полезно для пожилых людей и пациентов с артритом — стабильная физическая нагрузка помогает замедлить потерю костной ткани и снизить риск переломов. В ходе будущих экспериментов исследователи планируют проверить эти выводы на людях, чтобы уточнить рекомендации по оптимальному времени занятий для здоровья суставов и хрящей.