В США начали создавать ГМО-детей

Компании из Кремниевой долины США привлекают крупные инвестиции для разработки технологий, которые нацелены на генетическую модификацию человеческого эмбриона. Среди инвесторов проектов оказались известные бизнесмены Сэм Альтман (OpenAI) и Брайан Армстронг (Coinbase).

По данным «Известий», в настоящее время реально выбрать эмбрионы по IQ и росту или назначить пол будущего ребенка. Этой услугой, в частности, пользовался Илон Маск. С помощью генной модификации ученые намерены предотвратить передачу наследственных недугов следующим поколениям путем коррекции ДНК.

Начальник лаборатории компании Herasight Джастин Шлид подчеркнул, что важно учитывать: будут пары, которые не смогут получить достаточное количество эмбрионов, и тогда такие технологии, как редактирование генов, могут помочь им родить здоровых детей. Однако в долгосрочной перспективе нужно тщательно изучить все аспекты этих методов, добавил он.

Однако вмешательство в сперматозоиды, яйцеклетки или эмбрионы запрещено в США, в связи с этим будут рассматриваться возможности для проведения экспериментов за рубежом.

