В США начали создавать ГМО-детей
Ученые хотят проводить свои эксперименты за пределами Штатов. Среди инвесторов проектов оказались известные предприниматели.
Компании из Кремниевой долины США привлекают крупные инвестиции для разработки технологий, которые нацелены на генетическую модификацию человеческого эмбриона. Среди инвесторов проектов оказались известные бизнесмены Сэм Альтман (OpenAI) и Брайан Армстронг (Coinbase).
По данным «Известий», в настоящее время реально выбрать эмбрионы по IQ и росту или назначить пол будущего ребенка. Этой услугой, в частности, пользовался Илон Маск. С помощью генной модификации ученые намерены предотвратить передачу наследственных недугов следующим поколениям путем коррекции ДНК.
Начальник лаборатории компании Herasight Джастин Шлид подчеркнул, что важно учитывать: будут пары, которые не смогут получить достаточное количество эмбрионов, и тогда такие технологии, как редактирование генов, могут помочь им родить здоровых детей. Однако в долгосрочной перспективе нужно тщательно изучить все аспекты этих методов, добавил он.
Однако вмешательство в сперматозоиды, яйцеклетки или эмбрионы запрещено в США, в связи с этим будут рассматриваться возможности для проведения экспериментов за рубежом.
