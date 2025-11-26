Популярные продукты связали с ростом риска рака легких

Рацион, богатый продуктами с высоким гликемическим индексом (ГИ), может заметно повышать риск рака легких — к таким выводам пришли исследователи, чья работа опубликована в Annals of Family Medicine (AFM). Ученые проанализировали данные 101 732 взрослых, участвовавших в американском исследовании PLCO. Все участники в начале наблюдения подробно описали свой рацион, после чего их состояние отслеживали в среднем 12 лет.

Анализ показал: люди, которые ели больше всего продуктов с высоким ГИ — белого хлеба, сладостей, очищенных круп, — имели примерно на 13 процентов более высокий риск рака легких по сравнению с теми, кто придерживался рациона с низким ГИ. Высокий ГИ способствует резким скачкам глюкозы и инсулина, которые могут усиливать воспаление и стимулировать клеточное деление — вероятные механизмы, связанные с канцерогенезом.

Высокая гликемическая нагрузка (ГН) — показатель общего количества потребляемых углеводов — напротив, ассоциировалась с 28-процентным снижением риска рака легких. Исследователи поясняют: высокая ГН часто формируется за счет продуктов с низким ГИ — овощей, фруктов, бобовых и цельных злаков. Такие углеводы медленно повышают уровень сахара в крови и богаты защитными соединениями, которые могут уменьшать воспаление и снижать повреждение тканей.

Авторы подчеркивают: результаты еще раз подтверждают, что важна не столько «антиуглеводная» диета сама по себе, сколько качество углеводов. Продукты с низким ГИ и высокой питательной ценностью — цельные злаки, овощи, фрукты — могут иметь защитный эффект даже у людей с факторами риска, включая курение.

Ранее выяснилось, что вакцинация против ВПЧ надежно защищает от предраковых изменений и рака шейки матки.