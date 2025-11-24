Любовь к сыру неожиданно связали с риском деменции

Новое исследование японских ученых из Университета Ниими (Япония) предполагает, что регулярное употребление сыра может быть связано с меньшим риском развития деменции. Хотя лекарств от этого заболевания по-прежнему нет, список факторов, потенциально влияющих на риск, расширяется: от физической активности и диеты до особенностей социального окружения и даже того, как человек слушает музыку.

Исследование, выполненное по заказу пищевой компании Meiji Co., провели среди 7914 человек в возрасте 65+. Половина участников сообщила, что ест сыр хотя бы раз в неделю, другие не ели никогда. За состоянием их здоровья наблюдали в течение трех лет. Статья опубликована в журнале Nutrients.

В итоге деменция развилась у 3,4% любителей сыра — 134 человек, тогда как среди тех, кто его не ел, заболевание диагностировали у 4,5% — 176 человек. Ученые подчеркивают: речь идет о корреляции, а не доказанной причинно-следственной связи.

«Эти результаты согласуются с предыдущими наблюдениями, связывающими потребление молочных продуктов с когнитивным здоровьем. Даже небольшой индивидуальный эффект может иметь значение на уровне популяции», — отмечают авторы исследования.

Ученые учитывали факторы, связанные с риском деменции: возраст, пол, уровень дохода, образование. Рассматривались и особенности рациона: люди, не употреблявшие сыр, чаще придерживались менее здорового питания. Учет этого снизил выраженность связи, но не отменил ее полностью.

Исследователи предполагают несколько возможных объяснений. Сыр содержит витамин K, участвующий в поддержании здоровья мозга, а также полезные бактерии, влияющие на состояние кишечника, его здоровье ранее уже связывали с риском деменции. Кроме того, ферментированные молочные продукты благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, и ее состояние давно рассматривается как ключевой фактор риска.

Деменция признана ООН одной из важнейших проблем здравоохранения: сегодня ею страдают не менее 50 миллионов человек, и число пациентов продолжает расти по мере старения населения — особенно актуально это для Японии.

Исследователи подчеркивают: результаты не означают, что сыр предотвращает деменцию, но указывают на возможную пользу и необходимость дальнейших исследований.