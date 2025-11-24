Создана РНК-вакцина от яда американских змей-ботропсов

Исследователи из Европы и Эквадора использовали технологию РНК-вакцин для создания высокоэффективной прививки, способной защищать человека или животных от смерти в результате укуса ботропсов, американских змей, на долю которых приходится большинство человеческих смертей в Южной Америке. Об этом сообщила пресс-служба британского Университета Рединга.

"Нам впервые удалось показать, что технологию мРНК-вакцин можно применять для защиты мускулов от повреждений, вызываемых змеиным ядом. Это открывает дорогу для появления совершенно новой стратегии борьбы со змеиными укусами, что в особенности касается локальных повреждений, которые ныне существующие средства не способны предотвратить", - заявил профессор Университета Рединга (Великобритания) Сактхи Вайяпури, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые сделали большой шаг к решению этой проблемы при помощи РНК-технологий, которые активно использовались во время пандемии для создания зарубежных вакцин от COVID-19. Они представляют собой жировые наночастицы с "начинкой" из молекул матричной РНК, способные проникать в клетки и заставлять их вырабатывать чужеродные белки, что приводит к формированию антител к этим пептидам.

Ученые предположили, что аналогичным образом организм можно заставить выработать антитела к белкам, составляющим основу яда ботропсов. Эти американские гадюковые змеи производят сложный набор из ферментов, которые разрушают белки и уничтожают мышечные клетки при попадании в тело жертвы, что вызывает очень сильную боль, ведет к внутренним кровотечениям и массовым повреждениям органов.

Для противодействия этому ученые подготовили молекулу РНК, которая заставляет клетки тела людей и других млекопитающих вырабатывать ключевые фрагменты миотоксина M-II, одного из ключевых компонентов яда ботропсов, повреждающего мускулы. Ученые упаковали эти цепочки в жировые наночастицы, ввели в организм мышей и через два дня проверили, как на них подействуют инъекции яда змеи вида Bothrops asper.

Последующие наблюдения показали, что РНК-терапия предотвратила массовую гибель мышечных клеток и разрушение стенок сосудов, а также значительно уменьшила видимые повреждения мышц и снизила концентрацию связанных с ними биомаркеров. Схожим образом, как отмечают ученые, можно создать прививки от яда других гадюковых змей, что позволит значительным образом снизить частоту развития инвалидности в результате укусов этих пресмыкающихся.

О змеиных укусах

По последним данным ВОЗ, каждый год от укусов 600 видов ядовитых змей гибнет примерно 140 тыс. человек, еще 400 тыс. становятся инвалидами. Как правило, уже существующие антидоты воздействуют на яд только одного или нескольких видов змей или воздействуют только на яд, присутствующий в кровотоке, что ограничивает их использование и не всегда защищает пациента от последствий укуса.