Названа диета, способная облегчить симптомы шизофрении

Кето-диета помогает ослаблять симптомы депрессии и шизофрении, но не тревожного расстройства. К такому выводу пришли исследователи из больницы Святого Михаила в Торонто. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Авторы проанализировали данные 50 исследований, в которых участвовали более 41 тысячи взрослых из 15 стран. В выборку вошли как люди с психическими расстройствами — шизофренией, большим депрессивным расстройством, биполярным расстройством, генерализованным тревожным расстройством и ПТСР, — так и участники без психиатрических диагнозов, включая пациентов с ожирением. Состояние оценивалось с помощью валидированных клинических шкал.

Кетогенная диета — режим питания с высоким содержанием жиров, умеренным количеством белка и минимальным уровнем углеводов — давно применяется как терапия рефрактерной эпилепсии. При таком питании мозг переключается с использования глюкозы на кетоновые тела, что влияет на работу митохондрий, уровень воспаления, окислительный стресс и передачу нейромедиаторов в мозге.

Результаты новой работы показали: у участников, соблюдавших кетодиету, симптомы депрессии снижались умеренно. Но в отношении тревожного расстройства подобной закономерности не обнаружено не было. Дополнительный анализ подгрупп также не выявил факторов, стабильно усиливающих влияние кетодиеты на симптомы тревожности.

Кето-диета или схожие режимы питания также способствовали снижению психотических симптомов и стабилизации настроения у людей с шизофренией или расстройствами биполярного спектра.

Авторы подчеркивают, что кето-питание может рассматриваться как дополнительный инструмент лечения психических расстройств, особенно если удается поддерживать биохимический кетоз. Однако механизмы такого положительного воздействия требуют подтверждения в долгосрочных клинических исследованиях.