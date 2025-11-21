Древний ретровирус дал ключ к пониманию современных

Ретровирусы — это вирусы, способные вставлять свой генетический код в ДНК клетки. Самая древняя известная их линия появилась около 450 миллионов лет назад. Сегодня учёные используют их для разработки инновационных генной терапии — с помощью ретровирусов пытаются лечить различные заболевания.

Такие «пузырчатые» вирусы особенно перспективны, так как могут заражать разные типы клеток и при этом не вызывают болезней.

Однако многое о них остаётся неизвестным, включая то, как они проникают в клетки. Исследователи применили высокотехнологичный метод криогенной электронной микроскопии (cryoEM), чтобы изучить их структуру и сравнить с другими вирусами.

Они обнаружили неожиданную связь: поверхностные белки «пузырчатых» вирусов, которые помогают им проникать в клетки, структурно схожи с белками современных респираторных вирусов, включая злополучный SARS-CoV-2 и вирус кори.

Сходство структуры указывает на то, что эти вирусы могут работать схожим образом.

