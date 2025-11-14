Как бактерии в кишечнике влияют на сон

Сон - то, чего многим из нас часто не хватает. Стресс, смена часовых поясов, диета, время, проведённое перед экраном, могут мешать получить необходимые 7-9 часов качественного сна. Влиять на это может и наш микробиом.

Исследования на животных и людях показывают, что существует двунаправленная связь между составом кишечной микробиоты и качеством и продолжительностью сна. У мышей изменение состава бактерий в кишечнике может вызвать ухудшение сна и его фрагментацию.

Более разнообразный микробиом обычно связан с повышением эффективности и общей продолжительности сна. Также более качественный сон связывают с более высокой численностью бактерий, которые выполняют полезные для здоровья метаболические функции (выработку короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК)). Бессонница же характеризуется меньшим количеством этих микробов.

Недавно было обнаружено, что уровень пептидов в мозге колеблется в течение дня. Он различается в разных частях мозга. Если вы нарушаете или прерываете нормальные циклы сна, то эти уровни меняются, причём эти изменения уникальны для каждой области мозга.

Существуют также научные данные, свидетельствующие о пользе некоторых видов пробиотиков для микробиома и качества сна. Согласно результатам одного исследования, взрослые, которые получали Bifidobacterium animalis subsp. lactis в течение 8 недель, заметили, что качество их сна улучшилось.