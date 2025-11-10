Как оливковое масло может повлиять на метаболизм

Оливковое масло способно изменить метаболизм
Пока исследователи провели эксперимент только на грызунах. У животных, употребляющих оливковое масло, масса тела осталась нормальной.
Ученые из Бразилии провели исследование и выяснили, что оливковое масло способно защитить организм от ожирения.
Результаты научной работы были опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.
В рамках исследования специалисты из Университета Сан-Паулу кормили лабораторных крыс пищей с высоким содержание жиров, а часть грызунов дополнительно получала оливковое масло первого отжима.
У животных из второй группы масса тела осталась нормальной, а также у них уменьшилось воспаление в дугообразном ядре гипоталамуса. Оно страдает у грызунов при ожирении.
Ученые заявили, что оливковое масло первого отжима может стать перспективным способом профилактики метаболических нарушений, связанных с лишним весом.
