Как оливковое масло может повлиять на метаболизм

Пока исследователи провели эксперимент только на грызунах. У животных, употребляющих оливковое масло, масса тела осталась нормальной.

Ученые из Бразилии провели исследование и выяснили, что оливковое масло способно защитить организм от ожирения.

Результаты научной работы были опубликованы в журнале Nutritional Neuroscience.

В рамках исследования специалисты из Университета Сан-Паулу кормили лабораторных крыс пищей с высоким содержание жиров, а часть грызунов дополнительно получала оливковое масло первого отжима.

У животных из второй группы масса тела осталась нормальной, а также у них уменьшилось воспаление в дугообразном ядре гипоталамуса. Оно страдает у грызунов при ожирении.

Ученые заявили, что оливковое масло первого отжима может стать перспективным способом профилактики метаболических нарушений, связанных с лишним весом.

Ранее ученые назвали жизненные ценности, которые нивелируют последствия диабета. Эксперт Плахотнюк заявил, что российские ученые добились успеха в биофабрикации.