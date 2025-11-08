Разработан передовой инструмент по спинальной хирургии

Передовой инструмент в области спинальной хирургии, позволяющий минимизировать повреждения во время операций и ускорить период восстановления, разработали ученые КБГУ и Москвы. Об этом ТАСС рассказали в Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. М. Бербекова (КБГУ).

Старший научный сотрудник Центра передовых материалов и аддитивных технологий (ЦПМАТ) КБГУ Азамат Хаширов совместно с ведущими специалистами Московского городского спинального нейрохирургического центра городской клинической больницы №67 им. Л. А. Ворохобова под руководством нейрохирурга Дмитрия Дзукаева разработали уникальный инструмент для спинальной хирургии, не имеющий аналогов в России и превосходящий по характеристикам решения зарубежных ученых. Инструмент был представлен в рамках инновационного форума Startup Village (Сколково) заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову.

"Одним из ключевых преимуществ нового инструмента является его уникальная конструкция, позволяющая уменьшить количество необходимых хирургических манипуляций, что приводит к сокращению времени операции. Это особенно важно в условиях современного здравоохранения, где каждая минута на счету. Кроме того, инструмент совместим с новейшими навигационными системами, что обеспечивает высокую точность и скорость установки имплантатов. Также навигация позволит делать меньше снимков КТ при проведении операции, тем самым уменьшая лучевую нагрузку как на пациентов, так и на медицинский персонал", - пояснил Хаширов.

Разработка ученого КБГУ и московских врачей открывает новые горизонты в области хирургии позвоночника, позволяя применять современные методики, которые значительно улучшают результаты операций. Прибор минимизирует повреждения мягких тканей, что способствует сокращению сроков послеоперационного восстановления пациентов, отмечают в вузе.

Элементы имплантатов, используемых с данным инструментом, изготавливаются из полиэфирэфиркетона - высококачественного материала, синтезируемого в ЦПМАТ КБГУ. Сами спинальные имплантаты также были разработаны и изготовлены в центре КБГУ, что говорит о высокой степени интеграции науки и практики в области медицины.