Ученые выяснили, как связаны сон и питание

Режим сна и наши пищевые привычки могут влиять друг на друг, но как именно - остаётся загадкой. В рамках нового исследования команда учёных под руководством Уильяма Джа из Института биомедицинских инноваций и технологий имени Герберта Вертхайма при Университете Флориды Скриппс изучила, как лишение сна сказывается на поведении и приёме пищи.

© Unsplash

Специалисты провели несколько тестов, в которых были разные условия дефицита сна. Они обнаружили, что когда плодовые мушки испытывают недостаток сна, вплоть до потери энергии, то они компенсируют это большим количеством пищи и сна для восстановления энергии. Если же нехватка сна не делала их менее энергичными, то они не ели и не спали больше, чем обычно.

По мнению авторов исследования, эта работа показывает, что дефицит энергии, вызванный недостатком сна, связан с желанием больше есть и спать дольше. Кроме того, для лечения расстройств сна или обмена веществ может потребоваться изменение сразу нескольких видов поведения, в том числе привычек сна и питания.

