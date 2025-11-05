Создан инновационный материал для лечения ожогов

В Бурятии разработали инновационный материал Novoskin - для лечения ожогов и ран. Его начали использовать и для восстановления участников спецоперации.

Ученые давно ищут новые возможности для лечения больных с серьезными кожными повреждениями, которые очень тяжело восстанавливаются.

«При обширных ожогах пациентам не хватает для пересадки собственной кожи, да и пострадавший может не выдержать дополнительной операции, ведь, по сути, это создание еще одной раны», — объясняет директор компании-разработчика, кандидат медицинских наук Юрий Балханов.

В команду разработчиков также вошли ученые Бурятского госуниверситета им. Доржи Банзарова и Российского медуниверситета им. Н. И. Пирогова. Они создали биоматериал на основе коллаген-ламининовой матрицы с применением инновационных технологий, модернизировав технологию производства известных биомедицинских клеточных продуктов с особыми живыми клетками, ускоряющими регенерацию.

Продукт ускоряет процесс восстановления в 1,5 раза, снижает риск образования рубцовой ткани. Это настоящее спасение для людей с обширными ожогами - в ряде случаев покрытие помогает избежать пластической операции. Сейчас "живую кожу" начали использовать для лечения участников СВО, первыми пациентами стали бойцы с осколочными ранениями.