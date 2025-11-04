У ходьбы нашли новую неожиданную пользу

Исследователи из Китая и Германии обнаружили, что ходьба усиливает реакцию мозга на звуки — и эта чувствительность меняется в зависимости от направления движения. Работа опубликована в журнале The Journal of Neuroscience.

Ранее было известно, что движение влияет на зрительное восприятие, но его влияние на слух оставалось неясным. Команда под руководством Лию Цао из Чжэцзянского университета и Барбары Хэндель из Вюрцбургского университета решила проверить, как мозг обрабатывает звуки, когда человек идет, а не стоит на месте.

Добровольцы с мобильными ЭЭГ-датчиками проходили по траектории в форме восьмерки, слушая разные частоты в левом и правом ухе. Оказалось, что во время ходьбы мозг лучше «синхронизируется» со звуками, чем при неподвижности. Кроме того, при поворотах мозг усиливал восприятие звука со стороны движения — например, при повороте направо сильнее реагировал на сигнал в правом ухе.

Во втором эксперименте участникам внезапно включали короткие шумовые всплески. Реакция мозга на такие «помехи» также усиливалась во время ходьбы, особенно если звук исходил сбоку.

Ученые считают, что мозг динамически перенастраивает слух в зависимости от движения, чтобы лучше ориентироваться в пространстве и быстрее реагировать на внезапные звуки. Это открытие может помочь в разработке навигационных и слуховых технологий будущего.