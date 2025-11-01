Как витамин D влияет на здоровье сердца

Исследование раскрывает многогранное влияние витамина D на здоровье, в частности, его прямую связь со снижением риска развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (АССЗ).

В публикации подчеркивается, что витамин D взаимодействует практически со всеми клетками организма. Его дефицит ассоциируется с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, высоким кровяным давлением, диабетом и депрессией, что выходит далеко за рамки его классической роли в метаболизме костей.

Ключевые выводы исследования:

В исследовании, проведенном в марте-апреле 2021 года, приняли участие 1377 австрийцев. Ученые собрали подробные данные об их образе жизни, питании и провели комплексную лабораторную диагностику, измерив уровень 12 микронутриентов и 9 параметров сердечно-сосудистой системы.

Наиболее значимым открытием стала четкая корреляция между уровнем витамина D и расчетным риском сердечно-сосудистых событий по шкале АССЗ (риск инфаркта, инсульта в ближайшие 10 лет), особенно у людей старше 50 лет.

При дефиците витамина D (средний уровень 50 нмоль/л) риск АССЗ составлял 11,1% (средний уровень риска).

При оптимальном уровне витамина D (150 нмоль/л) риск АССЗ статистически значимо снижался до 7,9%, что приближает человека к категории низкого риска.

Публикация исследования в журнале «Поликлиника» делает его выводы доступными для широкой аудитории врачей-практиков, способствуя интеграции принципов превентивной медицины в клиническую работу.