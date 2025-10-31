Стало известно, где в России живет больше всего «сов»

Среди жителей России больше всего "сов" оказалось среди чеченцев, а больше всего "жаворонков" - среди представителей азербайджанской национальности. В такому выводу пришли исследователи компании Genotek, проанализировав геномы россиян.

© Российская Газета

Как пишет РБК, ученые исследовали геномы 166 тысяч человек, живущих в России и относящихся к разным этническим группам. Суточный ритм людей определяется геном PER3, который регулирует активность специальных белков. Он влияет также на восприимчивость организма к смене времен года. Если у человека есть хотя бы одна копия PER3 с аллелем G, вероятность того, что это "сова", вырастает почти в два с половиной раза.

Выяснилось, что чаще всего "совиным" аллелем G обладают чеченцы (30,8% участников исследования). Эта особенность встречается также у ашкеназских евреев (28,63%) и армян (26,08%). А вот азербайджанцы наименее склонны к позднему пробуждению. У них аллель G встречается в 12,21%. Жаворонками также отказались казахи и корейцы. Среди них оказалось 12,69% и 13% человек с аллелем G соответственно. Русские при этом "набрали" 19,67%.