Стало известно, что в организме влияет на детскую психику

Ранний состав кишечных бактерий у ребенка может предсказать вероятность появления симптомов тревожности и депрессии в среднем возрасте детства. К такому выводу пришли исследователи Медицинского центра UCLA Health. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

© Freepik

Ученые обнаружили, что дети, у которых в два года кишечная микрофлора содержала больше бактерий из порядка Clostridiales и семейства Lachnospiraceae, чаще проявляли тревожность, подавленное настроение и повышенную чувствительность — к семи годам.

По словам ведущего автора исследования, профессора психологии Бриджит Каллахан, связь между ранним составом микробиома и эмоциональным состоянием ребенка опосредована активностью нейронных сетей, отвечающих за эмоции.

«Наши результаты показывают, что ранние микробные паттерны могут влиять на формирование мозговых связей, связанных с эмоциональной регуляцией. Это может объяснить, почему некоторые дети более восприимчивы к тревоге и депрессии в школьном возрасте», — пояснила Каллахан.

Исследователи проанализировали данные продольного проекта GUSTO (Growing Up in Singapore Towards Healthy Outcomes), включающего наблюдения за детьми в Сингапуре. В рамках проекта у 55 участников были собраны образцы кала в возрасте двух лет, проведены МРТ-сканирования мозга в шесть лет и опросы родителей о психоэмоциональном состоянии детей в возрасте семи с половиной лет.

Комбинированный анализ показал, что определенные микробные группы связаны с изменениями в коммуникации между участками мозга, участвующими в обработке эмоций. Эти различия в функциональной связности мозга коррелировали с повышенным риском тревожных и депрессивных симптомов.

Ранее аналогичные микробные группы — Clostridiales и Lachnospiraceae — уже связывали со стрессом и депрессией у взрослых, а также с последствиями раннего психологического неблагополучия. По словам Каллахан, некоторые представители этих бактерий могут быть особенно чувствительны к стрессовым факторам, что делает их потенциальным биомаркером риска психических расстройств.