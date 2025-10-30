Ученые нашли способ продлить срок службы кардиостимуляторов

Ученые из Университета Лидса (Великобритания) разработали алгоритм, который позволяет определить, какие функции кардиостимулятора потребляют больше всего энергии. Это поможет врачам отключать ненужные опции и тем самым продлевать срок службы устройства. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

© Газета.Ru

Кардиостимулятор — имплантируемое устройство, которое поддерживает нормальный сердечный ритм с помощью электрических импульсов. Оно используется при сердечной недостаточности и нарушениях ритма, способных привести к потере сознания.

Современные кардиостимуляторы имеют множество дополнительных функций — от синхронизации сокращений сердечных камер и адаптации ритма при физической активности до дистанционного мониторинга. Однако не все из них нужны каждому пациенту, а их использование сокращает срок службы аккумулятора, который обычно составляет от семи до 14 лет.

Чтобы определить, какие функции расходуют больше энергии, исследователи проанализировали технические данные наиболее распространенных моделей устройств и рассчитали их «индекс энергопотребления» (PCI). Затем с помощью компьютерного моделирования они оценили влияние разных комбинаций настроек на срок службы батареи и проверили результаты на реальных данных пациентов.

Анализ показал, что отключение некоторых энергоемких функций может продлить срок работы устройства на несколько месяцев. По словам авторов, разработанный алгоритм поможет врачам точнее подбирать параметры стимуляции под конкретные клинические случаи, повышая эффективность терапии и снижая потребность в замене кардиостимуляторов.