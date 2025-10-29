Врач развеял популярные мифы о раке груди

Бюстгальтеры, антиперспиранты и косметика не вызывают рак груди. Реальные факторы риска — это гормональные сбои, лишний вес, регулярные нарушения режима сна и бодрствования, а также высокая плотность ткани молочной железы и генетические мутации. Об этом в беседе с РИАМО сообщила акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

К слову, газета «Известия» выяснила у экспертов, возможно ли после лечения рака молочной железы сохранить фертильность.

«Риск развития рака груди могут повысить раннее менархе (первая менструация) и поздняя менопауза. Чем дольше репродуктивный период и, соответственно, чем больше в жизни женщины было менструальных циклов, тем выше нагрузка эстрогеном на ткань молочной железы», — продолжила Уланкина.

К другим известным факторам относятся отсутствие родов, употребление спиртных напитков, курение, сахарный диабет и низкая физическая активность, добавила она.

Маммолог Шелли Ло из онкологического центра имени М. Д. Андерсона при Медицинском центре Университета Раша (США) до этого говорила, что сокращение доли обработанных и сладких продуктов в рационе может снизить риск развития рака груди.