Создан тест для экспресс-диагностики уровня свинца в моче

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали оптический сенсор для экспресс-анализа содержания свинца в моче человека. Разработка является простой и дешевой альтернативой инвазивным методам исследования, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Мы разработали оптический сенсор для экспресс-анализа, обеспечивающий быстрый отклик и простую визуальную оценку концентрации свинца в моче по цветовой шкале. Сенсор представляет собой тонкую полимерную мембрану, содержащую специальные активные вещества: ионофоры и хромоионофоры. Мембрана меняет свою окраску при наличии в анализируемом растворе свинца. Состав сенсора мы оптимизировали в ходе исследования, чтобы обеспечить определение свинца строго в необходимом диапазоне. К главным достоинствам созданного сенсора можно отнести селективность, простоту и отсутствие необходимости в электропитании", - привели в пресс-службе слова автора разработки, доцента кафедры физической химии СПбГУ Марии Пешковой.

Уточняется, что любое количество свинца в организме представляет опасность для человека, так как этот металл способен формировать отложения в зубах и костях, что приводит к хронической интоксикации. В организм свинец попадает в процессе дыхания, поскольку нередко оседает в пыли. Также он может попасть в организм через пищу или загрязненную воду.

По данным пресс-службы, отравление свинцом чаще всего оценивается по его содержанию в крови. Также возможно измерить его количество в костях при помощи рентгеновских лучей. Для таких исследований требуются специализированные лаборатории, оборудование и медицинский персонал. Поэтому ученые СПбГУ предложили неинвазивную альтернативу. Часть свинца выводится организмом самостоятельно через выделительную систему, в связи с чем содержание металла в моче отражает общую нагрузку на человека и позволяет определить наличие отравления.

Как рассказали в вузе, тест-метод выглядит как контейнер для сбора мочи для анализа, в крышку которого вмонтирован датчик, а в комплекте также имеется цветовая шкала для интерпретации результата. Пациенту нужно заполнить пробирку, закрыть крышку и перевернуть. Себестоимость такого теста составляет около 90 рублей.

В пресс-службе отметили, что в будущем ученые хотят расширить применение датчика для полевых и клинических условий, усовершенствовать цветовую шкалу и повысить удобство использования. Кроме того, рассматривается возможность адаптации теста для обнаружения других токсичных металлов и применения разработки для контроля последствий аварий, а также для мониторинга окружающей среды.