Разработан новый препарат для лечения раковых опухолей

Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) вместе с коллегами из Института неорганической химии (ИНХ) СО РАН разработали препарат на основе наночастиц железа, который позволяет при воздействии магнитного поля лечить опухоли нагреванием, сообщил журналистам руководитель лаборатории ядерной и инновационной медицины вуза Владимир Каныгин.

В начале года в НГУ сообщили о планах начать эксперимент по разрушению опухолей с помощью нагрева после введения специального препарата. Раньше ученые уже предпринимали попытки лечить опухоли через нагревание тела, один из способов - это погружение тела в ванну с водой, которую нагревали до определенной температуры и ждали результата. Однако это было очень травматично для организма.

"Мы создали можно сказать совместно с Институтом неорганической химии, научная группа Альфии Цыганковой, определенные препараты на основе наночастиц железа. Мы посмотрели токсикологию, он низкотоксичен, перспективно он может быть использован", - сказал исследователь.

Ученый уточнил, что сейчас решается вопрос с закупкой аппарата для апробации методики и определения дозировок и режимов введения разработанного химиками препарата. Первые результаты могут быть достигнуты к концу 2026 года, пояснил он.