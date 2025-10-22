Разработан новый препарат для лечения раковых опухолей

Разработан препарат для лечения раковых опухолей
Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) вместе с коллегами из Института неорганической химии (ИНХ) СО РАН разработали препарат на основе наночастиц железа, который позволяет при воздействии магнитного поля лечить опухоли нагреванием, сообщил журналистам руководитель лаборатории ядерной и инновационной медицины вуза Владимир Каныгин.
В начале года в НГУ сообщили о планах начать эксперимент по разрушению опухолей с помощью нагрева после введения специального препарата. Раньше ученые уже предпринимали попытки лечить опухоли через нагревание тела, один из способов - это погружение тела в ванну с водой, которую нагревали до определенной температуры и ждали результата. Однако это было очень травматично для организма.
"Мы создали можно сказать совместно с Институтом неорганической химии, научная группа Альфии Цыганковой, определенные препараты на основе наночастиц железа. Мы посмотрели токсикологию, он низкотоксичен, перспективно он может быть использован", - сказал исследователь.
Ученый уточнил, что сейчас решается вопрос с закупкой аппарата для апробации методики и определения дозировок и режимов введения разработанного химиками препарата. Первые результаты могут быть достигнуты к концу 2026 года, пояснил он.
"Аппараты позволяют осуществлять нагрев в магнитном поле. Опухоль в клетке нагревается до температуры денатурации белка - это 43-44 градуса, и опухоль, грубо говоря, сгорает. Это гораздо более щадящий для организма метод, он не требует дополнительных систем защиты", - добавил Каныгин, уточнив, что в аппарат пациент помещает определенную часть тела.