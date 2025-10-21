Популярное обезболивающее показало противораковый эффект

Регулярное применение ибупрофена может снижать риск развития рака эндометрия, показало крупное исследование, опубликованное в International Journal of Cancer (IJC). Ученые проанализировали данные более 42 тысяч женщин из программы PLCO, наблюдая их в течение 12 лет. За этот период зарегистрировали 678 случаев заболевания.

Выяснилось, что у женщин, принимавших не менее 30 таблеток ибупрофена в месяц, риск рака эндометрия был на 25 процентов ниже, чем у тех, кто использовал препарат реже четырех раз в месяц. Особенно выраженным эффект оказался у участниц с сердечно-сосудистыми заболеваниями — у них вероятность заболевания снижалась почти на половину.

При этом аспирин, несмотря на схожий механизм действия, не показал значимого влияния на риск рака матки ни в общей группе, ни в подгруппах. Ученые предполагают, что различие связано с особенностями противовоспалительного действия ибупрофена и его влиянием на гормональный фон эндометрия.

Авторы подчеркивают, что результаты пока носят наблюдательный характер, и самостоятельно принимать ибупрофен для профилактики рака нельзя. Однако полученные данные открывают новое направление исследований, которое может привести к разработке безопасных противовоспалительных стратегий для снижения онкологических рисков у женщин.

